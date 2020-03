Controlli 'anticoronavirus': da Cervia a Cesena per una cena da amici, denunciata

Sono stati intensificati anche in orario serale-notturno i controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni del dpcm per cercare di combattere la diffusione del Coronavirus. In tale contesto, i Carabinieri di Cesena hanno denunciato una persona residente a Cervia che, insieme ad altri tre provenienti da Cesenatico, si era recata a Cesena per una cena in casa di amici. La giustificazione non è bastata, infatti, a evitare ai quattro una denuncia.

