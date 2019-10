Controlli antidegrado della Polizia Locale: studente sorpreso fuori la scuola con uno spinello

Continuano in maniera costante i controlli della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina riguardanti le problematiche di sicurezza urbana e il contrasto del degrado, con pattuglie anche all'esterno e nelle vicinanze degli edifici scolastici nell’ambito del progetto "Scuole sicure". I vigili faentini hanno trovato in prossimità di una scuola superiore di Faenza un giovane studente, appena maggiorenne, con una modica quantità di droga, circa 2 grammi di hashish, ed un trincia-erba. Per questo motivo, lo stesso, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Altro intervento invece in centro a Faenza, in via Sarti, dove erano state segnalate in un edificio disabitato un via vai sospetto di persone. All’interno dell’edificio la polizia locale ha rintracciato due cittadini extracomunitari del Ghana che avevano occupato abusivamente l’edificio. Uno dei due, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato ai sensi dell’articolo10 bis del decreto legislativo 286/98, per essersi trattenuto sul territorio dello Stato dopo che il suo permesso di soggiorno non era più stato rinnovato. Nei suoi confrontisono state avviate anche le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale. Ll’altro è stato denunciato ai sensi dell’art 650 del codice penale, in quanto sull’edificio grava già un ordinanza del sindaco di Faenza di inagibilità e di divieto per chiunque di abitarvi.