Controlli antidroga nel lughese, nel parco della biblioteca scovati due pusher

Nella serata del 27 settembre, durante una serie di controlli da parte degli agenti del Commissariato di Lugo, sono stati arrestati due pusher marocchini. Entrambi 30enni, i nordafricani sono stati notati da una pattuglia presso il parco Ilaria Alpi, nei pressi della biblioteca in una zona da dove erano arrivate diverse segnalazioni di spaccio. Fermati dal personale della polizia di Stato, nelle loro tasche sono stati scovati 7 grammi di hashish. Portati in commissariato, per entrambi è scattata la denuncia a piede libero mentre, per uno di essi, è andata ad aggiungersi anche quella per clandestinità in quanto irregolare in territorio italiano.