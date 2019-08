Fa il giro dei clienti, ma viene pedinato e bloccato: la droga era nascosta sotto il parasole dell'auto

Un altro pusher nella rete dei Carabinieri. Si tratta di un 28enne di nazionalità albanese, in Italia da qualche settimana, arrestato sabato sera dai militari di via Alberoni. Gli uomini dell'Arma, impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un bar del centro il giovane alla guida di un’utilitaria il cui atteggiamento faceva chiaramente presupporre di essere in cerca di qualcuno.

I militari hanno deciso di pedinarlo, per poi intimare l'alt. L’autista ha tentato inutilmente di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Nella vettura sono state rinvenute alcuni dosi di cocaina sotto il parasole e denaro contante nel posacenere, segno di una recente cessione, il tutto sottoposto a sequestro. Lunedì il giudice ha convalidato la misura precautelare in attesa della prossima udienza.