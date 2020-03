Da Faenza a Modigliana per fare la spesa: e intanto ruba anche un portafoglio

Da Faenza a Modigliana con la scusa di fare la spesa, ma era un pretesto per rubare. Una donna di mezza età è stata denunciata dai Carabinieri di Modigliana.

Mentre attendeva in fila alle casse del negozio, approfittando della lunga attesa, ha sfilato il portafogli a un coetaneo anche lui in fila. Terminati gli acquisti la signora è rientrata la propria abitazione di Faenza, gettando lungo il percorso il portafogli dal quale aveva sottratto 200 euro in contanti. Il malcapitato, accortosi della mancanza del portafoglio, si è recato al comando dell'Arma di Modigliana per sporgere denuncia. Successivamente i militari, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno individuato l’autrice del furto. La donna è stata raggiunta nella propria abitazione a Faenza ed è stata denunciata per furto e violazione dell'articolo 650 (che vieta la circolazione se non per particolari esigenze).