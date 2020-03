Controlli anticoronavirus, beccati a giocare a basket al parco: denunciati

Continuano sulle strade di Ravenna i controlli della Polizia locale volti a far rispettare le norme per il contrasto della diffusione del Coronavirus. Diversi, martedì, gli interventi degli agenti ai quali sono pervenute parecchie segnalazioni. In mattinata erano state segalati affollamenti in via Cavour, alla Coop di via Savarna e lungo la pista ciclabile e gli argini di via Romea sud a Ponte Nuovo: ma gli agenti, giunti sul posto, non hanno notato irregolarità.

Nel pomeriggio, poco prima delle 16, i poliziotti sono intervenuti su di un incidente in piazza Kennedy: ai coinvolti nel sinistro stradale è stata chiesta l'autocertificazione, risultata per tutti regolare. E' andata peggio a due persone di nazionalità cinese beccate a giocare a basket nel parco di via Caorle, intorno alle 16.30. Denunciato anche un cittadino nigeriano che, verso le 17.30, ha dato in escandescenza all'interno della Coop di via di Roma: l'uomo è risultato non in regola con le norme sul soggiorno.