Prostituta denunciata durante i controlli 'anticoronavirus': "Ora aiutiamo queste donne"

"Va un forte plauso alle forze dell’ordine che hanno fermato la giovane prostituta romena presente sulla statale Adriatica denunciandola per ben due volte. Oltre a far rispettare la normativa posta in atto dal Governo, i Carabinieri hanno anche salvaguardato la vita di questa ragazza”. A parlare è Mirko De Carli, coordinatore Alta Italia del Popolo della Famiglia. La donna, infatti, è stata trovata per due giorni di seguito a prostituirsi sulla statale nei pressi di Cervia: cosa che le è costata una doppia denuncia.

"Occorre però fare di più - continua De Carli - La prostituzione è uno dei cancri del nostro paese e ora può essere fatale per incrementare il contagio da coronavirus. Servono misure straordinarie per bloccare questo racket ovunque si annidi e garantire controlli sanitari immediati a queste ragazze per tutelare la loro salute. Purtroppo, come dichiarato dalla ragazza denunciata, per loro si tratta di una “professione” e corrono questi rischi perché non hanno altro con cui poter vivere. Facciamo sì che le strutture della solidarietà pubblica e privata aiutino queste donne in queste settimane difficile, una volta riconosciute dalle forze dell’ordine e verificate le loro condizioni di salute, garantendogli un pasto caldo e un letto. Ne va della loro salute e della nostra comunità".