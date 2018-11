Controlli della Municipale sulle strade: "stanati" tanti automobilisti ubriachi

La Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna, nel giro di pochi giorni, 8 persone per essersi messe alla guida con un tasso alcolico oltre la norma consentita.

5 persone sono state denunciate al seguito degli accertamenti investigativi messi in atto per ricostruire gli incidenti stradali con feriti nei quali risultavano coinvolti. In questo caso gli agenti si possono rivolgere direttamente ai pronto soccorsi, per richiedere gli accertamenti medici ritenuti più opportuni: è prassi della Polizia locale faentina procedere sempre a richiedere tali tipi d'accertamento sui conducenti agli ospedali coinvolti in incidenti con feriti, rivolgendosi direttamente al personale medico per quelli che necessitano di soccorsi, e procedendo in autonomia invece nei confronti di quelli che non necessitano di soccorsi.

3 persone sono state invece sorprese a circolare durante i normali controlli stradali di Polizia stradale messi a punto dalle pattuglie della locale. Oltre la denuncia, ai conducenti è stata ritirata immediatamente anche la patente di guida. La Polizia municipale ricorda che nei casi più gravi i conducenti trovati alla guida sotto gli effetti delle sostanze alcoliche o stupefacenti rischiano anche la confisca del veicolo. A tal proposito, l'attuale parco auto della Polizia municipale manfreda (oltre il 90% dei veicoli in dotazione attualmente) è composto quasi interamente da veicoli sequestrati per tali motivi e quindi acquisiti a un costo di zero euro per i contribuenti. La repressione contro coloro che guidano in stato di alterazione per effetto di alcol o stupefacenti, comportamenti che provocano centinaia di vittime tutti gli anni sulle strade italiane, è una delle priorità dei vigili manfredi che proseguiranno la loro attività anche nelle prossime settimane.