Controlli della polizia locale in parchi e negozi. Una denuncia davanti a un supermercato

Serie di controlli della Polizia Locale di Ravenna per il rispetto delle norme straordinarie finalizzate al contenimento del Coronavirus. In tantissimi cittadini hanno chiamato per segnalare situazioni a rischio, in primis l'uso dei parchi, che è stato recentemente vietato dalle ultime ordinanze regionali, così come situazioni di assembramenti di persone nei supermercati. Le pattuglie hanno quindi svolto un superlavoro, verificando le diverse segnalazioni. In tali controlli è incappato un straniero che in via Argirocastro, davanti ad un supermercato, è stato identificato e denunciato per il mancato rispetto del provvedimento dell'autorità in quanto si trovava fuori casa senza un valido motivo.

