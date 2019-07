Controlli della Polizia Locale sul trasporto pesante: una patente ritirata

Una pattuglia della Polizia Locale – ufficio controllo mezzi pesanti, impegnata in attività di controllo sulla statale 16 a Fosso Ghiaia, ha ritirato la patente, ai fini della sospensione da uno a tre mesi, ad un autista sardo 54enne per aver guidato per circa cento chilometri senza inserire la prescritta carta tachigrafica del conducente. La violazione ha comportato anche una sanzione da 900 euro.