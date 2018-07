Controlli della polizia, trovato un ladro che doveva scontare una pena di 9 mesi

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un ravennate di 34 anni, senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato in concorso. Nella serata dii sabato, personale della Sezione Antidroga della Questura, nel corso dei servizi di prevenzione e repressione del consumo e smercio di sostanze stupefacenti ha rintracciato il soggetto che da un approfondito controllo è risultato essere ricercato dal 18 giugno 2018 perché colpito da una sentenza definitiva di condanna per il reato di furto aggravato, continuato, in concorso con altri, commesso nel 2011 in città, nella zona di via Delle Industrie e del Cimitero Monumentale. Il ravennate, espletate le formalità di rito è stato portato alla Casa Circondariale di Ravenna dove dovrà scontare la pena definitiva di mesi nove di reclusione.