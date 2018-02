Controlli di vicinato: Sos Chat e Polizia municipale incontrano i cittadini

Da qualche anno un gruppo di cittadini di Ravenna e forese si è adoperato per aiutare le forze dell'ordine, creando una rete di comunicazione attiva finalizzata a prevenire e comunicare tempestivamente la presenza dei reati. "La rete, in costante espansione - spiegano gli ideatori - va ulteriormente implementata per consolidarne l'efficacia".

Ravenna Sos Chat e Sicurezza Forese Sud, insieme alla Polizia Municipale di Ravenna, incontrano i cittadini per presentare e spiegare il funzionamento delle chat Whatsapp, per dar vita ad un progetto di sicurezza urbana condiviso tra cittadini, forze dell'ordine e amministrazione comunale. L'appuntamento è per lunedì 5 alle 20.30 in sala D'Attorre di via Ponte Marino.