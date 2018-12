Controlli in discoteca: il Labrador Lucky fiuta la droga in pista

Nella notte tra venerdì e sabato il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, della Polizia Municipale di Cervia e della Guardia di Finanza ha proceduto al controllo della discoteca "Indie" di Cervia. In particolare, mentre erano in corso le verifiche relative alle licenze, al rispetto dei limiti di capienza imposti, alle misure di sicurezza nonché a quelle relative al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori, il Labrador della Guardia di Finanza di Ravenna Lucky ha individuato un sedicenne che è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish, suddiviso in otto dosi. Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni e quindi affidato ai genitori.

Dall’inizio dell’anno sono nove le discoteche sottoposte a controllo da parte della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e, con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, il Questore della provincia di Ravenna Rosario Eugenio Russo ha predisposto una mirata serie di verifiche e controlli che interesserà i locali di intrattenimento, specie quelli destinati agli adolescenti e giovani, presenti sul territorio di tutta la provincia. All’attività di controllo ha partecipato, per gli aspetti relativi alle emissioni sonore, anche il personale dell’Arpae.