Controlli nella notte: la droga era nascosta sul tappetino dell'auto

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 37enne tunisino per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Verso le due della notte del 29 ottobre, in via Cesarea a Ravenna, una volante della Questura ha proceduto al controllo di un’auto in sosta con a bordo due persone.

L’uomo e la donna, entrambi 30enni, dichiaratamente afflitti da problemi di tossicodipendenza e residenti in un’altra provincia, non hanno convinto gli agenti circa la loro presenza in quel luogo. Dal controllo, tuttavia, non sono emerse irregolarità, pertanto all’auto è stato permesso di ripartire. I poliziotti, però, sono risaliti sulla volante e si sono piazzati in posizione defilata a qualche decina di metri. Qualche minuto dopo, gli agenti hanno assistito al ritorno della stessa auto che, effettuata una fermata, è stata raggiunta da due uomini, poi saliti a bordo. Gli agenti, riconosciuti i nuovi passeggeri quali due cittadini tunisini a loro già noti, hanno inseguito e fermato l’auto con i quattro occupanti.

Sul tappetino dell’auto, ai piedi del 37enne, è stato rinvenuto e sequestrato un frammento di hashish del peso di circa cinque grammi. Inoltre, nella tasca dei pantaloni dell'uomo è stata rinvenuta la somma di 850 euro in banconote da 50. Il tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali e giudiziari, è risultato attualmente sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in sostituzione dei precedenti arresti domiciliari, così come stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Rimini. Pertanto, il 37enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

