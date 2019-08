Controlli per le commemorazioni di Ettore Muti: giovani imbrattano con vernice nera un negozio

In relazione alla manifestazione preannunciata dall’Anai per la giornata di domenica 25 agosto, in ordine alla commemorazione di Ettore Muti, la Questura di Ravenna ha predisposto gli opportuni servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche ai fini preventivi.

Nel quadro delle attività preventive, nella notte sono stati identificati due giovani sorpresi a effettuare delle scritte con vernice spray di colore nero sui muri perimetrali esterni di un negozio della città. Gli autori verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, così come si procederà penalmente nei confronti di coloro che porranno in essere eventuali altre azioni di illegalità che si dovessero verificare nel corso dell'iniziativa. Il Questore ha dichiarato che non verranno in alcun modo tollerati comportamenti atti a ledere l’ordine e la sicurezza pubblica. La manifestazione dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle misure dell’ordine pubblico.