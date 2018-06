Cocaina nascosta nell'abitazione in Darsena: denunciata una coppia

Proseguono senza sosta i controlli anti-droga della Polizia di Stato di Ravenna. Nei giorni scorsi gli agenti ha denunciato in stato di libertà un 30enne e una 34enne, italiani, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla Questura di Ravenna relative ad attività sospette notate in prossimità di un’abitazione in Darsena, nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile hanno posto la casa sotto osservazione. In tale ambito, è stato fermato e perquisito un uomo, che era stato visto uscire dall’interno del garage dove si era intrattenuto per pochi attimi. Il 30enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e, pertanto, denunciato all’Autorità amministrativa.

La successiva perquisizione del garage avrebbe permesso agli investigatori di sequestrare una modica quantità di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una bilancina di precisione. All’interno dell’abitazione sono stati identificati i due residenti, il 30enne (già noto alle forze dell'ordine e già segnalato quale assuntore di stupefacenti) e la convivente, una 34enne incensurata. Per questi motivi i due sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.