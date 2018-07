Nottata di controlli in zona Darsena e via Gulli: tre persone denunciate

Su disposizione del Questore di Ravenna, nella serata di lunedì la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di persone clandestine e al contrasto dello spaccio di droghe, che è proseguito fino alle prime ore del mattino. L’attività ha interessato la zona Darsena, con particolare attenzione a via Gulli e alle vie attigue.

Al termine dell’operazione, alla quale ha partecipato anche il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, sono state identificate 37 persone, di cui tre denunciate. Un 36enne tunisino, in regola con le norme sul soggiorno e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, è risultato destinatario dell’avviso orale emesso dal Questore di Ravenna e da un provvedimento di divieto di dimora nella Provincia di Ravenna emesso dal Tribunale di Ravenna. Inoltre, l’uomo non sarebbe stato in grado di esibire un qualsiasi documento di identificazione e il permesso di soggiorno. Pertanto è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Durante l’identificazione dei quattro occupanti di un’auto che transitava in via Gulli, i poliziotti hanno denunciato un 20enne italian per il possesso di circa 20 grammi di marijuana, che è stata sequestrata. Una 19enne rumena è stata invece controllata mentre si trovava a bordo di un’auto con altre quattro persone. La giovane è risultata gravata da un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Ravenna, emesso nel mese di marzo 2017 dal Questore di Ravenna, con scadenza nel 2020. Per questi motivi la donna è stata denunciata in stato di libertà.

