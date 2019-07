Troppi tir senza autorizzazione: raffica di multe su viale Europa

Dalle prime ore di venerdì mattina tre pattuglie della Polizia locale - Ufficio controllo trasporto pesante e Ufficio città di Ravenna hanno proceduto a istituire un posto di controllo in viale Europa, nei due sensi di marcia, dove vige il divieto di transito ai mezzi con peso superiore ai 50 quintali.

Nello specifico è stata utilizzata l’unità mobile, attrezzata con la strumentazione tecnica informatica specifica per il controllo delle norme che regolano il trasporto pesante. In totale sono stati controllati 20 veicoli, rilevando la totale mancanza delle dovute autorizzazioni di transito. Nove sono i conducenti sanzionati per un totale di circa 900 euro i quali, all’atto della contestazione, hanno dichiarato di essere diretti alla zona portuale per operazioni di carico/scarico.

L'attività di controllo è finalizzata a sanzionare il comportamento di alcuni autotrasportatori che, per abbreviare il tragitto o i tempi di percorrenza, non utilizzano l'anello di viabilità esterna, ma gravano sui percorsi cittadini arrecando criticità alla mobilità urbana.