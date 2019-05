Cervia, raffica di controlli della Polizia Locale: multate anche sei prostitute

La Polizia Locale di Cervia, oltre ad essere impegnata a garantire la sicurezza della circolazione in occasione della Gran Fondo del sale, è stata impegnata su più fronti con la presenza di numerose pattuglie di Polizia Urbana e di Polizia Commerciale dislocate su tutto il territorio in tre turni di servizio giornaliero. Non sono mancati i controlli stradali con l'uso di apparecchiatura etilometro e i controlli sugli arenili. Il personale in divisa ha elevato cinque violazioni per guida in stato di ebbrezza con ritiro patente; una per inottemperanza al foglio di via; una per inottemperanza al decreto di espulsione; una per inottemperanza al rispetto orario musica di stabilimento balneare; e sei nei confronti di prostitute. Hanno inoltre proceduto a tre equestri amministrativi di cocco/frutta caramellata ed uno giocatoli/palloncini. Tra le altre sanzioni, due inottemperanza al rispetto agli orari di mercato; quattro per occupazione di suolo pubblico; una per auto in sosta in arenile; dieci per auto parcheggiate in area verde; una per conferimento rifiuti; quattro per abbattimento non autorizzato di alberi; ed una per area incolta. Sono invece tre gli incidenti rilevati.