Controlli sui mezzi pesanti: camionisti multati per 13mila euro

Con la fine delle vacanze estive e la ripresa del normale flusso di traffico veicolare, la Polizia locale della Romagna Faentina ha intensificato i propri controlli di polizia stradale su tutte le strade del territorio, con approfonditi i controlli ai mezzi pesanti che viaggiavano su strade statali e provinciali nel territorio di competenza.

Le pattuglie hanno accertato una serie di gravi violazioni stradali, accertando anche un conferimento irregolare dei rifiuti. Un camion è stato sequestrato e sono stati contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 13mila euro. Le violazioni più gravi contestate ai veicoli pesanti risultano essere l'assenza della copertura assicurativa, la mancanza del formulario rifiuti in quanto carico di macerie, la mancanza della licenza di trasporto in conto proprio mentre un autocarro di 7,5 tonnellate era condotto da un conducente con patente di categoria inferiore (patente B anziché C). La Polizia locale manfreda sottolinea però, al fine di non colpevolizzare ingiustamente una categoria, che la maggior parte degli autisti controllati in questi giorni, oltre 40, è risultata essere completamente in regola.