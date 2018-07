Venditori abusivi di cocco in spiaggia e non solo: controlli della Municipale

Sono numerose le attività di controllo e prevenzione sull’abusivismo commerciale svolte dalla Polizia Municipale di Cervia, in particolare sui venditori abusivi di cocco in spiaggia. Oltre al normale servizio giornaliero in arenile si sono svolti anche servizi in orario notturno e servizi specifici di controllo alle attività commerciali in orario serale e notturno. Inoltre sono stati effettuati servizi per la verifica di occupazione di suolo pubblico, il corretto svolgimento delle attività artigianali e i presidi nei mercati settimanali.

I controlli complessivamente hanno portato a cinque verbali amministrativi per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale fuori regola; 2 violazioni amministrative a attività artigianali che svolgevano servizio di somministrazione di alimenti e bevande con servizio al tavolo che per le attività artigianali non è consentito; un verbale amministrativo per vendita di bevande alcoliche oltre l'orario; quattro verbali amministrativi per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie in modo difforme rispetto all'autorizzato; un sequestro di cocco e due rinvenimenti di chincaglieria.



Riguardo al cocco dall'inizio stagione balneare sono stati effettuati sei sequestri di cocco e quattro rinvenimenti di stessa merce lasciata dai venditori che poi si sono allontanati.