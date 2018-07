Trasportava i figli nella cabina dell'autocarro: raffica di controlli e multe della Municipale

Oltre venti i veicoli controllati e altrettante le persone identificate, due delle quali sanzionate per varie irregolarità, con anche un ritiro di carta di circolazione e fermo amministrativo per avere utilizzato il veicolo destinato a trasporto merci per trasportare i propri figli. Questi, in sintesi, i risultati di servizi programmati di prevenzione e repressione attuati giovedì sera dalla Polizia Municipale di Ravenna in alcune località del forese.

Più nel dettaglio, gli agenti hanno effettuato posti di controllo con ausilio di etilometro e telelaser a Castiglione e Coccolia. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche, con esito negativo. In tre casi sono emerse violazioni al Codice della Strada per cui ai responsabili, due uomini e una donna di età compresa tra i 34 e i 68 anni, sono stati contestati i relativi verbali.

Alla donna, residente a Forlì e conducente di una Fiat Panda, è stata contestata la mancata revisione del veicolo con una sanzione di 169 euro. All’uomo, di Castiglione, sono state contestate le infrazioni previste dall’articolo 169 per avere trasportato sulla cabina dell'autocarro i suoi tre figli, in violazione a quanto previsto dalla carta di circolazione e per avere utilizzato un veicolo destinato al solo trasporto di cose per trasportare persone, violazione a cui è conseguito anche il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del veicolo. Il secondo uomo è stato sanzionato perché non aveva al seguito la patente di guida.