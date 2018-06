Controlli straordinari contro chi usa il cellulare alla guida: multe per oltre mille euro

Una decina di conducenti controllati, altrettante violazioni contestate: dall'utilizzo scorretto del cellulare alla guida alla mancanza delle cinture di sicurezza, inosservanza della segnaletica orizzontale, transito in senso contrario alla direzione consentita. Questo, in sintesi, l'esito di controlli mirati svolti ieri dalla Polizia municipale in collaborazione con la Polizia stradale. Più nel dettaglio le irregolarità sono state accertate nelle vie Maggiore, Faentina, Darsena, Cilla, Sant'Alberto, di Roma, Mura di Porta Serrata, Turati, Rotta e Marconi. I trasgressori, sette uomini e tre donne, di età compresa tra i 25 e i 90 anni, sono per la maggior parte italiani, residenti nella provincia. Complessivamente le sanzioni comminate ammontano ad oltre mille euro con un totale di 38 punti decurtati. I servizi, appositamente programmati, anche sotto il coordinamento della Prefettura, sono stati intensificati in attuazione della direttiva Minniti, contro il dilagare di comportamenti potenzialmente rischiosi per la sicurezza stradale.