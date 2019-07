Bivaccavano tra lo sporco in pineta: allontanati due campeggiatori abusivi

Due campeggiatori abusivi allontanati dagli agenti della Volante del Posto di Polizia di Cervia. I due, un 21enne ed un 31enne del ferrarese, si trovavano nel primo pomeriggio di martedì nella pineta di Pinarella adiacente allo stabilimento balneare numero 24. All’atto dell’identificazione i poliziotti hanno accertato che i due stavano bivaccando in una tenda in precarie condizioni igienico-sanitarie e, dal controllo nelle banche dati delle forze di polizia, sono risultati già noti alle forze dell'ordineper reati contro il patrimonio e violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti.

In considerazione dei numerosi precedenti i due giovani sono stati condotti negli uffici della Questura di Ravenna dove, dopo il foto-segnalamento dattiloscopico sono stati muniti, a cura del personale della Divisione Anticrimine, del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cervia per il periodo di tre anni. Sul luogo del bivacco abusivo, contraddistinto da rifiuti vari, i poliziotti hanno fatto intervenire il personale di Hera che ha provveduto alla pulitura dell’area.