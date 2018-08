Controlli allo skate park dopo le lamentele dei cittadini: trovata della marijuana

Mercoledì sera a Lugo il personale del Commissariato di Polizia di Stato, con la collaborazione di militari della Compagnia Carabinieri e della Polizia Municipale, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di residenti della zona allarmati per la presenza di giovani che bivaccavano fino a notte tarda ha effettuato un controllo allo skate park, già utilizzato in passato come area per lo smercio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Durante le fasi della verifica, precedute da mirate osservazioni del fenomeno, sono state controllate diverse persone: durante i controlli è stato anche sequestrato un astuccio contenente marijuana, oltre a essere stati identificati numerosi giovani con precedenti specifici, per i quali sono in corso ulteriori sviluppi investigativi.