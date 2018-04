Controlli sulle strade: sei automobilisti in stato d'ebbrezza, due auto sequestrate

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lugo, nel corso di servizi preventivi disposti per la tutela della circolazione stradale, hanno denunciato nel mese di aprile all’Autorità giudiziaria di Ravenna sei automobilisti trovati, a seguito di accertamento con etilometro, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

I controlli effettuati nel territorio di competenza dei Carabinieri di Lugo hanno portato al ritiro di sei patenti di guida, trasmesse all’Autorità Amministrativa per la relativa sospensione; in due circostanze, in relazione al tasso alcolemico rilevato, è stato anche disposto il sequestro amministrativo delle auto per la successiva confisca.