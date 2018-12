Nota dei ferri arrugginiti e chiama il 115: verifiche sul ponte dell'Adriatica a Madonna dell'Albero

Un ciclista di passaggio ha annotato dei ferri arruginiti e ha attivato il 115 per un approfondimento sull'infrastruttura. Giovedì mattina i Vigili del Fuoco di Ravenna, affiancati dai tecnici dell'Anas, hanno effettuato delle verifiche sul ponte dell'Adriatica in via Argine Destro Fiume Ronco, a Madonna dell'Albero. I controlli, alla presenza anche degli agenti della Polizia Stradale e Polizia Municipale che hanno coordinato la viabilità, sono durati oltre un'ora.

Non sono emersi problemi di staticità sull'infrastruttura, che viene controllata periodicamente ogni tre mesi. I Vigili del Fuoco stileranno una relazione sull'intervento effettuato.

Fotoservizio di Massimo Argnani