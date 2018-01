Convenzioni culturali: ammessi 34 progetti, anche ER concerti e Bronson

586mila euro per 34 progetti culturali: venerdì la giunta ha assegnato i finanziamenti sulla base dell'esito del bando di gara indetto alla fine del 2017. I progetti ritenuti meritevoli erano 41, ma saranno solo 34 quelli che riceveranno un effettivo finanziamento da parte del Comune. "Il panorama della produzione culturale della nostra città è estremamente ricco e articolato e offre un ventaglio di proposte grandemente diversificato per le diverse tipologie di pubblico - spiega l'assessore alla cultura Elsa Signorino - L’Amministrazione Comunale ha compiuto già da diversi anni la scelta di concorrere alla realizzazione di diversi eventi/manifestazioni in diversi ambiti: musicale, arti performative, promozione letteraria, arti visive e arti cinematografiche con soggetti terzi, di comprovata esperienza e da tempo collaboratori dell’amministrazione stessa, attivando un complesso sistema di convenzioni necessario per definire un percorso di eccellenza che, mettendo a sistema ed amplificando i risultati già ottenuti, individui in Ravenna un eccezionale polo di produzione culturale".

La durata delle convenzioni è di cinque anni, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022: solo per l'anno 2018 saranno ammissibili a convenzione anche i progetti avviati dopo il 1 settembre 2017 e pertanto con spese sostenute a partire da tale data; la spesa complessiva prevista per l’anno 2018 è pari a 568.560 euro che verrà così ripartita:

Musica (13 progetti)

Emilia Romagna Concerti - Capire la musica (87 punti) - 52.115 euro

Jazz Network - Festival Ravenna Jazz (87 punti) - 56.646 euro

Angelo Mariani - Vari eventi (87 punti) - 70.798 euro

Bronson - Beaches Brew e altro (77 punti) - 45.317 euro

La Corelli - Ceci n'est pas La Corelli (74 punti) - 6.042 euro

Teatro Socjale di Piangipane - Gestione della stagione del Socjale (72 punti) - 15.106 euro

Orchestra da Camera di Ravenna - Organo e Orchestra nel Romanticismo (71 punti) - 6.005 euro

Il Lato Oscuro della Costa - Underground Rap Festival (71 punti) - 6.703 euro

Ensemble Mariani - Festival d'Organo e altro (69 punti) - 6.233 euro

Mosaici Sonori - I concerti del mare (66 punti) - 1.935 euro

Circolo Arci Scintilla - Mama's (65 punti) - 2.549 euro

Mikrokosmos - Mikrokosmi (65 punti) - 6.609 euro

Quartetto Fauves - sClab (65 punti) - 9.441 euro

Arti performative (15 progetti)

Accademia Perduta - Teatro comico e Teatro per ragazzi (80 punti) - 16.522 euro

E Soc. Coop. - Progetti della compagnia Fanny & Alexander (80 punti) - 33.988 euro

Cantieri - Ammutinamenti e altro (80 punti) - 33.988 euro

Teatro del Drago - Le arti della marionetta e altro (77 punti) - 31.155 euro

Nanou - Aphabet (74 punti) - 7.553 euro

ErosAntEros - Polis (74 punti) - 11.329 euro

Orthographe - Amidgala (68 punti) - 3.663 euro

Tanti Cosi Progetti - Homunculus (68 punti) - 3.210 euro

Capit - Eventi vari (67 punti) - 4.248 euro

Altrimenti - Corposamente festival (65 punti) - 8.969 euro

Beppe Aurilia Theatre - Progetto Four Channel (64 punti) - Nessun finanziamento

Asja Lacis - Le ragazze del 68 e le donne di Ravenna (64 punti) - Nessun finanziamento

Ribellarti - Sculture sonore (63 punti) - Nessun finanziamento

05Quartoatto - Ravenna Incontra (63 punti) - Nessun finanziamento

Asd Shine - Hip Hop Inside the opera (63 punti) - Nessun finanziamento

Arti letterarie (4 progetti)

Onnivoro - Scrittura Festival (81 punti) - 22.658 euro

Università Bosi Maramotti - La cultura per tutti (74 punti) - 6.798 euro

Centro Dantesco - Conoscere Dante (70 punti) - 9.441 euro

Istituto Schurr - La Ludla (70 punti) - 5.712 euro

Arti visive (5 progetti)

Strativari - Fahrenheit (72 punti) - 4.248 euro

Mirada - Biennale dei Giovani Artisti (70 punti) - 11.329 euro

Osservatorio Fotografico - Dove viviamo (69 punti) - 5.429 euro

Marte - Estetiche contemporanee del mosaico (60 punti) - Nessun finanziamento

Bonobolabo - Dante plus 2018 (60 punti) - Nessun finanziamento

Arti cinematografiche (4 progetti)

Italsar - Cinema d'Essai in centro (85 punti) - 6.797 euro

St.Art - Ravenna Nightmare Film Festival (84 punti) - 27.417 euro

Ravenna Cinema - Soundscreen Film Festival (74 punti) - 24.547 euro

Antonio Ricci -Festival cortometraggi (73 punti) - 4.060 euro