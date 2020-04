Coreografia in videoconferenza, un modo alternativo per stare assieme tra gli amanti della ginnastica ritmica

La società sportiva Lo Zodiaco che si occupa di ginnastica ritmica sul territorio ravennate ha avviato sabato una divertente iniziativa che ha coinvolto ben 210 famiglie iscritte all'associazione attraverso un flash MOB "casalingo" che ha visto prendere parte le allieve insieme ai loro cari e tutto lo staff della società. Un modo alternativo di passare insieme momenti con i propri cari in questo difficile momento di quarantena con il quale la società "Lo Zodiaco" vuole ricordare alle proprie famiglie che anche se si è distanti si può comunque rimanere uniti. Ad ogni famiglia e stato assegnato un piccolo pezzo di coreografia che hanno dovuto imparare e ballare sulle note di "Dont stop me now" dei Queen, titolo che appunto incoraggia a non fermarsi durante questo momento difficile. Il video e stato pubblicato sulle pagine social della società Facebook e Instangram per dare la possibilità a tutti di poterlo vedere.

