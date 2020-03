Coronavirus, donati 500 camici per proteggere i malati di tumore

Sono numerosi i piccoli e grandi gesti di solidarietà nei confronti degli ospedali e organizzazioni che stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Molte imprese, infatti, hanno fatto donazioni in denaro o in materiale utile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cna Ravenna, per alcune di queste, ha fatto da piattaforma per facilitare l'incontro tra domanda degli ospedali e offerta delle proprie aziende associate, che hanno risposto con grande solidarietà. In questa emergenza non dobbiamo certamente dimenticare le persone più esposte al rischio contagio e in particolare i malati oncologici. Per questo la Scuola del Benessere di Cna Ravenna ha risposto subito all'appello dell'Istituto per lo Studio e la Cura dei tumori della Romagna (Irst-Ircss) che necessitavano di camici per proteggere il personale e dunque i malati dal rischio di contagio da Covid-19. Un piccolo gesto ma importante, specie nei confronti di chi sta curando i malati di tumore del nostro territorio.