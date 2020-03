Coronavirus, l'Ordine degli ingegneri piange Francesco Ricci: "Un grande vuoto"

Ancora una vittima del Coronavirus, dopo quella annunciata martedì mattina dal sindaco di Conselice. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Andrea Gambi, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna piange Francesco Ricci, più volte segretario (1995-97 e 1997-99) e consigliere dell'Ordine, decano della commissione parcelle, membro del consiglio di disciplina nel quadriennio 2013-2017 e attualmente in carica come presidente di collegio.

"Molti di noi lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzare la sua professionalità e disponibilità nei confronti dei colleghi, sempre pronto al confronto dialettico, mai banale e sempre pertinente - lo ricordano i colleghi dall'Ordine - La sua scomparsa lascia in noi un grande vuoto. Ai suoi familiari e ai colleghi di studio va il cordoglio del consiglio dell'Ordine e del consiglio di disciplina, unitamente a quello di tutti i nostri iscritti. Nessuno di noi, all'inizio di questa pandemia, avrebbe immaginato una sorte sì funesta per il nostro territorio, arrivando a toccare persone a noi così vicine. Nessuno avrebbe pensato di dover veicolare notizie di questo genere per dare l'estremo saluto ad amici e colleghi che ci hanno lasciati. Ora più che mai è d'obbligo continuare a rispettare le leggi e le prescrizioni imposte dalle autorità, in rispetto non solo di noi stessi e dei nostri cari, ma dell'interna collettività e in particolare di chi ogni giorno opera, rischiando la propria vita, per arrestare questo destino infausto. L'Ordine c'è e continuerà nel suo ruolo, per garantire i servizi essenziali: non sentitevi soli".

Anche il Circolo Velico Ravennate esprime con dolore cordoglio e vicinanza alla famiglia di Ricci, Federica, Margherita e Alberto per la scomparsa improvvisa: "Per tutti noi era "Ciccio". Socio, regatante, armatore, collaboratore. Ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo e fu membro del consiglio direttivo. Nessuno di noi scorderà mai il suo amore per la vela".