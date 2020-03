Il Coronavirus strappa alla vita Andrea Gambi, direttore di Romagna Acque

Il Coronavirus nella notte ha strappato alla vita Andrea Gambi, direttore generale di Romagna Acque, la società pubblica che gestisce le fonti dell'approvigionamento idrico di tutta la Romagna. Gambi, 64 anni, era ricoverato dal 14 marzo in ospedale, nel reparto di Terapia Intensiva.

Fino a pochi giorni prima del ricovero, l'uomo era regolarmente al suo posto di lavoro, nella sede centrale di Forlì, all’apice della struttura che permette di distribuire quotidianamente l’acqua dai rubinetti di tutta la Romagna. Poi il contagio, probabilmente collegato al focolaio della palestra di Ravenna da cui si sono originati diversi casi. All’ospedale di Ravenna era stata ricoverata anche la moglie Antonella, insegnante in un liceo ravennate, in un reparto non intensivo e poi dimessa domenica scorsa. Oltre alla moglie, Gambi lascia il figlio Piero, ingegnere come il padre, e i fratelli Paolo, Stefano e Rita.

Ravennate, laureto ingegnere civile nel 1981 all'Università di Bologna, allievo del professor Piero Pozzati, da quasi trent’anni Gambi svolgeva attività manageriale, a partire dal settore delle costruzioni: entrato in Acmar nel 1983, vi rimase fino al dicembre 2005 come direttore esecutivo, prima di passare all’Iter, dove fu direttore generale fino a metà 2012. A luglio 2012 entrò a Romagna Acque, di cui è stato amministratore delegato fino al dicembre 2017; dal gennaio 2018, vincendo un concorso pubblico della stessa Romagna Acque, ne è diventato direttore generale, uscendo dunque dal Cda di cui era stato membro fin dal suo ingresso in azienda.

Anche in questi anni, Gambi aveva continuato l’attività costante di ricerca e approfondimento su diversi settori dell’ingegneria civile. Uno stimolo legato al suo grande dinamismo e alla curiosità personale, che ha peraltro improntato profondamente anche la crescita dell’azienda: grazie all’intensificarsi di collaborazioni con atenei e con centri di ricerca di prima grandezza, che hanno permesso a Romagna Acque di raggiungere un ruolo sempre più autorevole anche nel complesso dibattito nazionale sulla gestione della risorsa idropotabile. Ne fanno fede le audizioni in Parlamento nell’ambito dell’iter legislativo della legge di riforma della materia, le numerose occasioni in cui Gambi era stato chiamato a relazionare a convegni di carattere nazionale e internazionale, la prestigiosa presenza – assieme al presidente Bernabè – al convegno mondiale dell’Associazione delle Grandi Dighe, in Cina, nel 2016, quando Romagna Acque fu premiata come esempio di integrazione virtuosa fra una diga e il territorio in cui sorge.

Il ricordo di amici e colleghi

"Orgoglioso ingegnere, per due mandati vicepresidente dell’ordine, fiero cooperatore, stimatissimo manager pubblico che, in poco tempo, si era accreditato come una delle voci più autorevoli a livello nazionale sulla gestione delle fonti idriche. Nello stringerci alla moglie Antonella, al figlio Piero e al fratelli Paolo, Stefano e Rita, insieme al grande valore professionale, piangiamo l’umanità, l’etica e la passione dell’amico Andrea - lo ricorda il sindaco Michele de Pascale - In questi giorni tristi tornano in mente le parole di Sergio Zavoli, che ci ricorda come durante le guerre si smette di morire uno per uno, per lasciare spazio ai bollettini e alle statistiche: "La vita ritornava con la recisa nudità dei segni sparsi ovunque, le case non avevano più le loro tinte, tutto pareva conservasse l'odore dei luoghi abbandonati, come l'ultima brace spenta nei camini. Sul muraglione della ferrovia vedemmo il primo manifesto: Gasperoni Elvira,diplomata ostetrica, una prece, si tornava a morire uno alla volta, riapparivano i nomi del tempo dissepolto". In questa guerra assurda, noi non lo permetteremo: vale per Andrea, per la sua umanità, per le cose straordinarie che ha realizzato in vita, per la sua famiglia e per la stima e la simpatia che ha suscitato in chiunque abbia avuto l’onore e la fortuna di lavorare con lui, e vale per tutte le altre vittime di questa malattia violenta, che ci toglie non solo il respiro, ma anche l’ultimo abbraccio dei nostri affetti. Alla fine di questo doloroso momento troveremo insieme il modo di riabbracciare nel ricordo tutti e tutte".

“A nome di tutti gli amministratori e dipendenti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi del direttore Gambi - dichiara Eleonora Proni, presidente dell’Unione - Piangiamo la scomparsa di uno stimato professionista, che ha contribuito in seno a Romagna Acque a rendere la nostra terra un modello di sviluppo anche per altri territori”.

"Un fulmine a ciel sereno - commenta il deputato Pd forlivese Marco Di Maio - Non sono riuscito a rispondere alla prima telefonata stamattina alle 6.45; quando l'ho vista, ho sperato che non fosse vero. L'ho richiamato con questa speranza recondita: spezzata appena ho sentito la voce di Tonino (Bernabè, presidente di Romagna Acque, ndr). Andrea Gambi non ce l'ha fatta, il maledetto Covid-19 se l'è portato via. Ho avuto l'occasione di collaborare con lui, di conoscerlo nei momenti professionali e ogni tanto in circostanze più informali. Una persona solida, competente, di sostanza. Non cercava ribalte mediatiche, ma preferiva lo studio, l’analisi dei dati, l’approfondimento dei problemi e il lavoro sulle soluzioni. La sua era una presenza discreta e forte allo stesso tempo. Andrea aveva come stella polare la progettazione, la pianificazione, la precisione e anche la capacità di immaginare oggi ciò di cui ci sarà bisogno tra 10-15-20 anni, senza ovviamente perdere di vista i bisogni del presente. Una qualità sempre più rara tra chi amministra la cosa pubblica. Quella di Andrea è una perdita inaspettata e importante per l'azienda e per la Romagna, che viste le restrizioni di questo periodo non potrà salutarlo come merita. Sono certo che ci sarà modo di farlo appena possibile".

"La notizia che non avresti mai voluto ricevere, Andrea Gambi non c’è l’ha fatta, questo maledetto virus se l’è portato via - lo ricorda l'assessore Roberto Fagnani - Andrea era una persona solida,competente e lungimirante. Tutte doti che portava avanti con pacatezza e senza cercare le luci della ribalta. Ho avuto modo di apprezzarlo come uomo e come professionista, prima in Acmar, dove siamo stati colleghi per qualche anno e successivamente nel suo ruolo di direttore di Romagna Acque".

"Manifesto tutto il mio dolore personale e istituzionale per la tragica scomparsa di Andrea Gambi, colpito prematuramente dal Coronavirus - scrive Marco Baccini, sindaco di Bagno di Romagna - Andrea era un amico che stimavo apertamente e un professionista di rara competenza, con il quale abbiamo lavorato insieme a vari progetti e da cui ho imparato cose importanti. Con grande tristezza, estendo le mie sincere condoglianze ai familiari e ai suoi colleghi di Romagna Acque".

"I cooperatori romagnoli piangono la prematura scomparsa dell’ingegnere Andrea Gambi - spiega Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna - Professionista specchiato, preparato e competente, Gambi aveva ricoperto importanti incarichi in primarie aziende del movimento ed era molto apprezzato dai cooperatori per la propria capacità di analisi e la lunga esperienza nel settore".

"Quando comincia a colpirti anche negli affetti più cari, allora accusi il colpo basso... Oggi sono proprio disorientato, se ne è andato un amico, un compagno sincero e non abbiamo fatto in tempo a dirci tutto, non abbiamo fatto in tempo a fare le cose che volevamo fare insieme", lo ricorda il consigliere Pd Marco Turchetti.

"È stato per Cervia un importante punto di riferimento, un uomo sempre pronto al confronto e ad ascoltare le esigenze della città - aggiunge il sindaco di Cervia Massimo Medri - Una persona molto accorta, studiosa e un grande lavoratore. Una perdita per tutta la Romagna e per tutti quegli amministratori che più volte si sono trovati a conformarsi con lui. Ci stringiamo attorno alla famiglia e ai tanti amici in questo momento di dolore".

"In queste durissime ore funestate dalla epidemia di Covid-19 dove lutti, sofferenze e preoccupazioni stanno gravando duramente anche sulla nostra comunità, la notizia della scomparsa di Andrea Gambi lascia tutti noi sgomenti, senza parole - commenta il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini - Chi ha avuto modo di apprezzarne la professionalità e il valore umano, riconosceva nel dottor Gambi qualità di altissimo livello, in primo luogo come amministratore rigoroso, preparato, concreto, attento. Il dolore per tutti i lutti che il Coronavirus sta determinando rappresenta uno spietato indicatore dell’assoluta gravità del momento, degli effetti brutali della pandemia e della necessità del massimo impegno che si rende necessario da parte di ognuno di noi".

"Andrea era un ottimo professionista e una persona di grande competenza, dotata di una capacità manageriale davvero non comune – lo ricorda Emanuele Battistini, direttore generale di ArCo Lavori - Negli anni in cui ha collaborato con noi, il suo apporto alla parte organizzativa del consorzio è stato corposo e significativo, e ha certamente aiutato anche gli sviluppi successivi di ArCo. Ravenna e la Romagna perdono una persona preziosa, mancherà a tutti".

"Stimato professionista, l’ingegner Gambi è stato per noi interlocutore costante, un punto di riferimento nel lavoro condiviso - aggiungono Alessandro Rapone e Francesco Ermeti, rispettivamente amministratore unico e direttore di Amir - A nome di Amir ci uniamo al cordoglio della famiglia e dei colleghi di Romagna Acque per la dolorosa perdita".