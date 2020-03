Coronavirus, 38 nuovi casi nel ravennate: gli infetti salgono a 489

Sono 38 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nella provincia di Ravenna. A diffondere il dato in anteprima sono il sindaco di Bagnara di Romagna Riccardo Francone (dove non si sono ancora registrati casi di Covid-19) e quello di Alfonsine Riccardo Graziani.

"Un numero migliore di ieri - commenta il primo cittadino di Bagnara - ma che speriamo continui a calare e in fretta. Ancora nessun caso nel nostro Comune, ma non è da leggere come un vanto, ma sempre come una speranza e un incoraggiamento a tenere alta la soglia di attenzione".

Dei nuovi casi, 16 sono pazienti ravennati, 6 di Faenza, 4 di Lugo, 4 di Castel Bolognese, 3 di Fusignano, 2 di Bagnacavallo, uno di Brisighella, uno di Cervia, uno di Conselice. I casi di Coronavirus nel ravennate sono quindi attualmente 489, così divisi per Comune:

24 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

213 Ravenna

72 Faenza

39 Cervia

40 Lugo

9 Russi

15 Bagnacavallo

17 Castel Bolognese

12 Cotignola

11 Alfonsine

8 Conselice

6 Massa Lombarda

5 Solarolo

5 Riolo Terme

6 Fusignano

4 Brisighella

2 Sant’Agata Santerno

1 Casola Valsenio