Coronavirus, a Faenza contagiati altri 3 dipendenti e una paziente dell'ospedale

Ancora nuovi casi di Coronavirus a Faenza, ma per fortuna la crescita sembra rallentare. Dei 32 nuovi casi segnalati domenica, cinque sono pazienti faentini, tutti riconducibili direttamente o indirettamente a contagi contratti all'interno dell'ospedale manfredo. "Questo a riprova che le misure di distanziamento sociale imposte dalle Autorità stanno producendo positivi effetti - spiega il sindaco Giovanni Malpezzi - I casi accertati riguardano tre operatori sanitari dell'ospedale degli Infermi e la figlia di un altro operatore sanitario, risultato positivo al virus nei giorni scorsi. Tutti e 4 sono in isolamento al proprio domicilio, non necessitando di cure ospedaliere. La quinta persona, di 76 anni, già degente nel nostro ospedale, è ora ricoverata in area "Covid", ma non in Terapia intensiva".

Sale così a 87 il numero dei faentini contagiati, di cui 4 purtroppo deceduti. "La maggior parte dei contagiati è seguita in isolamento domiciliare - continua il primo cittadino - Diversi di loro hanno già terminato il periodo di quarantena, risultando clinicamente guariti. Resta stabile attorno a 145 unità il numero delle persone attualmente in quarantena domiciliare. Questo numero comprende sia coloro che sono risultati contagiati dal virus (ma non bisognosi di cure ospedaliere), sia coloro che sono venuti a contatto con persone positive e quindi potenzialmente a rischio".