Coronavirus, accesso agli sportelli tematici per cittadini migranti solo su appuntamento

In applicazione dell'ordinanza della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n°66/2020, nonché delle disposizioni del direttore generale del Comune di Ravenna del 24 febbraio, l'amministrazione comunale rende notoche lo sportello per cittadini migranti di via Oriani 44, riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento, con preghiera all’utenza di presentarsi all'orario prenotato, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento dei locali e della sala di attesa. Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l'ufficio via mail all’indirizzo accoglienzastranieri@comune.ra.it oppure al numero 0544/485314 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 11 alle 12 e di giovedì dalle 15 alle 16 oppure presso lo sportello veloce il lunedì e il mercoledì dalle 9,30 alle 12 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30.