Coronavirus, prorogata di due mesi la scadenza delle bollette

In attuazione delle disposizioni volte a limitare al massimo il contatto sociale per contenere il rischio di contagio da Coronavirus, visti i dpcm, Acer Ravenna informa che la scadenza della bolletta di affitto di marzo, inizialmente fissata per il 5 marzo, è stata prorogata di due mesi, al 5 maggio, senza il pagamento di alcuna sanzione o indennità di mora. Non è quindi necessario recarsi in questi giorni in banca per effettuare il pagamento.

Si ricorda che sono a disposizione degli utenti i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per contattare Acer per ogni necessità; la presenza fisica è ammessa solo nei casi in cui sia indispensabile, previa verifica con l’ufficio interessato tramite telefono o segnalazione citofonica negli orari di servizio.

Ufficio Casa Ravenna – tel. 0544210156, e-mail: ufficiocasaravenna@acerravenna.it

Ufficio Casa Cervia – tel. 0544979339 (venerdì mattina), e-mail : ufficiocasacervia@acerravenna.it

Ufficio Casa Unione Romagna Faentina – tel. 0546691522/0546691541, e-mail: ufficiocasafaenza@acerravenna.it

Ufficio Casa Unione Bassa Romagna e Russi – tel. 054538509, e-mail: casa@unione.labassaromagna.it

Ufficio Mediazione Sociale – tel. 0544210122, e-mail: mediazione@acerravenna.it

Per contratti, disdette, variazioni, redditi – tel. 0544210157, e-mail: iseecontratti@acerravenna.it

Per avvisi di mora e piani di rientro morosità – tel. 0544210158, e-mail: morosita@acerravenna.it

Per spese servizi e rendicontazione condomini – tel. 0544210159, e-mail: spesecondomini@acerravenna.it

Per duplicati bollette, pagamenti, domiciliazioni – tel. 0544210154, e-mail: bollette@acerravenna.it

Per segnalazione guasti e richieste intervento, numero verde unico tel. 800 215 615; servizio ordinario, dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18; solo per emergenze, garantito l’intervento in reperibilità anche negli altri orari.

Per pratiche di manutenzione e informazioni (no guasti e interventi) – tel. 0544210155, e-mail: manutenzione@acerravenna.it.