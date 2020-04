Coronavirus, annullata anche la Giornata del Mare

Doveva svolgersi sabato 11 aprile ma neppure la Giornata del Mare sfugge all’emergenza Coronavirus e tutti gli eventi alla cui organizzazione dai mesi scorsi il Comitato promotore stava lavorando, sono stati rinviati a data da definirsi.

Dal 2018 la Repubblica italiana, infatti, riconosce l’11 aprile come “Giornata del Mare e della cultura marinara”, celebrata a Ravenna fin dalla prima edizione in collaborazione con tutto il cluster portuale, le scuole e l’Università, le istituzioni.

Naturalmente la situazione attuale e il rigoroso rispetto dei necessari provvedimenti adottati dal governo per far fronte alla diffusione della pandemia causata dal Covid-19 hanno portato alla sospensione delle iniziative in via di definizione.