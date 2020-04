Casi di Coronavirus nella casa di riposo: "Anziani isolati in un'area Covid"

Il Coronavirus è entrato anche in una casa protetta per anziani del ravennate, come già successo in tante città vicine in Romagna - ma più in generale in tutta Italia. E' quanto successo alla casa protetta "Baccarini" di Russi, dove attualmente i casi positivi al Covid-19 sono nove: sette pazienti e due operatori. Per due dei pazienti, entrambi 90enni, si è reso necessario il ricovero, ma non in terapia intensiva. Gli altri 5, invece, hanno sintomi caratterizzati da febbre lieve e intermittente. Lunedì è stato eseguito il tampone su tutti gli ospiti - complessivamente 61 anziani - e su tutti gli operatori che ci lavorano, 51.

"Venerdì i sette casi positivi stavano tutti bene; poi, all'improvviso, sabato tutti e sette in contemporanea hanno iniziato a stare male e ad avere la febbre - spiega l'assessore alle politiche sociali del Comune di Russi Monica Grilli - Ancor prima di aver eseguito i tamponi è iniziato l'isolamento di tutti coloro che avevano sintomi. Una parte della struttura verrà compartamentata a "Covid", dove solo alcuni operatori potranno entrare: questi operatori poi non potranno entrare nell'area della "negatività", non ci saranno interscambi per evitare ulteriori contagi. Le stanze della Baccarini sono tutte doppie o singole, non ci sono "cameroni", per cui sarà tutto gestibile e a ogni spostamento verrà sanificata la stanza. Uno degli operatori risultato positivo è completamente asintomatico, per cui si è deciso di fare il tampone a tutti per precauzione".

Le visite dei parenti, nella struttura, sono sospese già dall'8 marzo: il Coronavirus, quindi, potrebbe essere entrato nella casa protetta solo tramite un operatore del centro. "Le famiglie sono state tutte avvisate dalla coordinatrice, Cristiana Pezzi, che nel giorno di Pasquetta ha contattato la famiglia di ogni singolo degente - continua l'assessore - Gli ospiti della Baccarini sono un po' i nonni di tutti, in un territorio come il nostro in cui ci conosciamo tutti, per cui non era giusto che le famiglie lo venissero a sapere tramite la "piazza pubblica" dei social. Entro martedì avremo l’esito di tutti i 112 tamponi complessivi, allo scopo di delineare il quadro di intervento nel modo più preciso".