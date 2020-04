Coronavirus, aperto all'ospedale di Lugo il punto "drive through"

Al via il sistema "drive through" anche a Lugo, una formula rivolta ai pazienti che non presentano più sintomi da 14 giorni i quali, dopo un primo tampone eseguito presso il proprio domicilio, si sottoporranno al secondo, a distanza di 24 ore, recandosi con la propria auto presso la sede ospedaliera per confermare la completa guarigione da Coronavirus.

"Un sistema rapido, sicuro, capace di ottimizzare risorse umane e che snellirà notevolmente le indagini epidemiologiche in atto - commenta il sindaco Davide Ranalli - A questa nuova misura si accompagnano i giornalieri controlli alle nostre operatrici e ai nostri operatori sanitari. Da giorni stiamo lavorando in stretto contatto con le strutture sanitarie e ospedaliere del territorio e dell’igiene pubblica. Perché la salute dei cittadini è il nostro primo obiettivo".

