Operai al lavoro anche col Coronavirus: l'azienda li premia con un aumento di stipendio

Visto che i suoi dipendenti sono al lavoro lungo le autostrade d'Italia, l'azienda ha deciso che dal mese di marzo avranno un aumento sullo stipendio. E' la scelta di Ecogest spa, che ha disposto a partire dal mese di marzo l’aumento degli stipendi del 20% sulla retribuzione netta per tutto il proprio personale operaio che sta lavorando lungo le autostrade d’Italia. Gli azionisti hanno anche indicato al consiglio di amministrazione di provvedere ad accantonare somme utili al sostentamento delle famiglie dei lavoratori per l’eventuale assenza dal posto di lavoro e per il pagamento delle spese scolastiche di tutte le famiglie dei dipendenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non possiamo rimanere in silenzio rispetto ai proclami di Governo in materia di assistenza alle imprese e ai cittadini, che per la nostra azienda sono sostanzialmente nulli - commenta famiglia Molinari, unica azionista dell'azienda - Se lo Stato non fa niente, noi tutti imprenditori abbiamo il dovere di sostenere l’economia derivata dalle nostre attività, seguendo la filiera fino in fondo e senza preoccuparci, in questi difficili momenti, dei nostri conti economici e di bilancio”.