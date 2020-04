Zero morti in provincia di Ravenna, plauso di Venturi: "Contagio molto rallentato in Romagna"

Plauso del commissario ad acta per l'emergenza Sergio Venturi a Ravenna per la quota decessi a zero, e a tutta la Romagna che con soli "41 contagiati su oltre un milione di abitanti nostra una situazione di contagi molto rallentati", anche se "la riduzione completa non ci sarà mai". In Romagna sono complessivamente 4.122 i malati (appena 41 in più su tre province), di cui 921 a Ravenna e provincia (11 in più), 796 a Forlì (16 in più), 600 a Cesena (come ieri), 1.805 a Rimini (14 in più). per quanto riguarda i decessi, oltre al promettente di zero morti per Ravenna, se ne contano 4 in provincia di Forlì-Cesena e 5 in quella di Rimini.

I dati a Ravenna e provincia

Rispetto alle 11 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 6 fanno riferimento a donne e 5 a uomini; un paziente è residente fuori provincia. Un paziente è ricoverato mentre tutti gli altri sono seguiti a domicilio. Sul fronte epidemiologico, si tratta di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati e 5 sono di una comunità alloggio di Ravenna. Oggi non si sono registrati decessi mentre si sono verificate ulteriori 34 guarigioni cliniche e 17 guarigioni complessive. Sono 287 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall'estero.

Complessivamente i casi sono dunque 921, confermati alle 12 del 18 aprile, così distribuiti per Comune: 49 residenti al di fuori della provincia di Ravenna, 416 Ravenna, 124 Faenza, 58 cervia, 65 Lugo, 48 Russi, 28 Alfonsine, 31 Bagnacavallo, 21 Castelbolognese, 8 Conselice, 11 Massa Lombarda, 3 Sant’agata Santerno, 15 Cotignola, 8 Riolo Terme, 18 Fusignano, 6 Solarolo, 10 Brisighella e 2 Casola Valsenio.

Per quanto riguarda il sindaco di Cervia Massimo Medri: “Nessun nuovo caso a Cervia, mentre sono 11 i casi accertati in data odierna in Provincia di Ravenna, è quanto ci è stato comunicato dall’Ausl Romagna. Resto ad oggi invariato il numero dei guariti, che è fermo a 25 nella nostra città. Ribadiamo ancora una volta quanto sia indispensabili attenersi scrupolosamente alle norme Ministeriali e le Ordinanze Regionali e Comunali. Ce la faremo insieme, grazie l'aiuto ed il senso di responsabilità di ciascuno di noi".

Così in Regione

In Emilia-Romagna sono 22.184 i casi di positività al Coronavirus, 350 in più rispetto a ieri. Aumentano le guarigioni: 289 le nuove registrate oggi. I test effettuati hanno raggiunto quota 121.220, 4.394 in più rispetto a ieri. Questi i dati relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, 9.166 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (118 in più rispetto a ieri). 296 i pazienti in terapia intensiva: 13 in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-96). Le persone complessivamente guarite salgono a 5.635 (+289): 2.233 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 3.402 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Si registrano 62 nuovi decessi: 30 uomini e 32 donne. Complessivamente in Emilia-Romagna sono arrivati a 2.965. I nuovi riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 9 in quella di Parma, 10 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 14 in quella di Bologna (1 nell’imolese), 2 in quella di Ferrara, nessuno in provincia di Ravenna, 4 nella provincia di Forlì-Cesena (2 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; nessundecesso di persone di fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.299 a Piacenza (25 in più rispetto a ieri), 2.768 a Parma (43 in più), 4.217 a Reggio Emilia (127 in più), 3.340 a Modena (39 in più), 3.325 a Bologna (58 in più), 354 le positività registrate a Imola (2 in più), 759 a Ferrara (15 in più).

La rete ospedaliera

Da Piacenza a Rimini, il lavoro della rete ospedaliera per il piano di rafforzamento messo a punto dalla Regione ha portato complessivamente, a oggi, a 4.815 posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid 19: 4.280 ordinari (46 in meno di ieri, perché riconvertiti ad attività no Covid) e 535 di terapia intensiva. Nel dettaglio: 630 posti letto a Piacenza (di cui 38 per terapia intensiva), 983 Parma (69 quelli di terapia intensiva), 539 a Reggio Emilia (58 terapia intensiva), 506 a Modena (74 terapia intensiva), 1.117 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (151 terapia intensiva, di cui 16 a Imola), 333 Ferrara (38 terapia intensiva), 707 in Romagna, di cui 107 per terapia intensiva (nel dettaglio: 187 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva; 22 Riccione; 106 Ravenna, di cui 14 per terapia intensiva, a cui si aggiungono ulteriori 8 posti messi a disposizione da Villa Maria Cecilia di Cotignola per la terapia intensiva; 24 a Faenza, al San Pier Damiano Hospital; 103 Lugo, di cui 10 per terapia intensiva; 89 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva, a cui si aggiungono 40 letti ordinari nella struttura privata Villa Serena; 128 a Cesena, di cui 26 per terapia intensiva).

Dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario

Dal Dipartimento nazionale, sono pervenuti all’Agenzia 340.000 mascherine chirurgiche, 88.000 mascherine ffp2, 5.070 mascherine ffp3, 100.800 mascherine monovelo Montrasio, 36.000 kit tamponi retrofaringei. Sul sito web del Dipartimento e del Ministero della Salute, sono aggiornati i dati complessivi dei DPI e delle apparecchiature elettromedicali distribuiti dalla Protezione Civile a Regioni e Province autonome, attraverso il sistema informatico ADA (Analisi Distribuzione Aiuti):

Punti triage e drive through

Restano 33 i punti triage attivi in Emilia-Romagna (10 davanti alle carceri, 23 per ospedali e cliniche): 3 in provincia di PC (Piacenza città, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni); 3 in provincia di PR (Parma città, Vaio di Fidenza e Borgotaro); 3 in provincia di RE (Reggio Emilia città, Montecchio e Guastalla); 5 in provincia di MO (Sassuolo, Vignola, Mirandola, Pavullo e Modena città); 3 nella città metropolitana di BO (Sant’Orsola e Maggiore, e a Imola); 2 in provincia di FE (Argenta e Cento); 1 in provincia di FC (Meldola); 1 in provincia di RA (Ravenna città); 1 in provincia di RN (Rimini città), 1 nella Repubblica di San Marino.

Con mezzi dell’Agenzia, dei coordinamenti e consulte provinciali e il lavoro dei volontari, sono state approntate 11 strutture drive through per l’effettuazione di tamponi di verifica a chi è in via di guarigione: Reggio Emilia, Guastalla, Castelnuovo Monti (Re), Cesena, Forlì, Bagno di Romagna (Fc), Modena (2), Imola, Medicina, Ravenna.