Brioche, pancake e bagel a casa come al bar: il brunch arriva a domicilio

In tempi di Coronavirus, anche il brunch arriva a domicilio. E' l'idea che hanno avuto alcuni bar ravennati, tra i quali il "Sedici Bar" di via dell'Antica Zecca, che da sabato 25 aprile nei weekend darà inizio a un nuovo tipo di consegna a domicilio. Il classico brunch che negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi sempre di più anche in Italia, con buffet di brioche, torte, pancake e anche piatti salati come bagel o uova e bacon, verrà infatti consegnato gratuitamente a domicilio in delle "box" di varia misura, a scelta del cliente.

Il servizio di brunch a domicilio verrà effettuato anche dal "Grinder Coffee Lab" di via di Roma, sempre a partire da sabato 25 aprile. Nei weekend sarà possibile ricevere a casa una box a scelta tra quattro tipologie - tra le quali anche una box vegana e una per bambini - contenenti piatti tipici del brunch quali pancake, bagel, muffin e yogurt.