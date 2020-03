Coronavirus, nuova bufala via Whatsapp: "Disinfestazione notturna fatta con elicotteri"

"Una disinfestazione notturna fatta con elicotteri". E' l'ultima "fake news" relativa al Coronavirus, dopo quella della Vitamina C, che sta circolando in queste ore sulle chat e sui social network. Sta circolando da ore questo messaggio: "Avvisare a tutti passaparola: dalle 23:00 stasera fino alle 05:00 di domani mattina passerà un elicottero e disinfettará tutto, mi raccomando nn rimanete i panni scarpe e altre cose fuori e soprattutto attenti ai cani!".

"Naturalmente è tutto falso - spiegano dal Comune di Faenza - Ma in molti ci avete interpellato. Lo ripetiamo di nuovo: è fondamentale informarsi tramite fonti ufficiali come le pagine degli enti istituzionali e gli organi di informazione noti e attendibili. Evitiamo di far girare notizie non verificate e di essere complici involontari di chi gioca sulle nostre ansie. Per smascherare una palese bufala occorrono pochi secondi sul web".