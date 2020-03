Coronavirus, la bufala corre via Whatsapp: "Si cura con la vitamina C"

E' un messaggio audio che arriva nella chat Whatsapp e anche a Ravenna sta "girando" molto, ma si tratta solo di una bufala. In questi giorni di emergenza da Coronavirus, i tentativi di truffa si sprecano: tra questi c'è quella sulla cura alla vitamina C. Una cura che, viene millantato, funziona su pazienti positivi al Covid19 ed è già stata adottata in diversi ospedali. Voce anonima, cura falsa. Certamente la vitamina C non fa male, ma non funge da vaccino naturale al virus. Tra gli ospedali citati c'è anche il Sacco di Milano, che ha smentito la notizia. E' quindi fondamentale non dare credito ad audio anomini o di dubbia provenienza e fare affidamento solo ai pediatri e ai propri medici.