Il Coronavirus torna a far paura: tre nuovi positivi in una casa di riposo

"Speravo di non dover tornare su questa pagina per fornire aggiornamenti in merito alla diffusione del Covid-19; purtroppo oggi sono costretto ad interrompere il periodo di calma (quasi) piatta registrato negli ultimi due mesi". A parlare è il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, che spiega: "Purtroppo il virus è ancora in giro, ne è riprova il numero complessivo di casi positivi registrato in provincia di Ravenna nel mese di luglio che ha già superato, alla data odierna, i numeri di maggio. La fine del lockdown e la ripresa della circolazione delle persone, anche da e verso l'estero, non consente di bloccare la creazione di nuovi focolai. Certamente non siamo tornati ai livelli di marzo/aprile, ma occorre prestare massima attenzione e vigilanza".

Il primo cittadino manfredo spiega poi di aver saputo dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna che in una struttura protetta per anziani del territorio - dopo aver eseguito accertamenti diagnostici su tutti gli ospiti e gli operatori socio-sanitari (complessivamente quasi un centinaio di persone) - nella giornata di giovedì è stata accertata la positività di un anziano e di due oss.

"Nell'augurare una pronta guarigione alle persone coinvolte, non posso esimermi dal raccomandare a tutti la massima attenzione nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio, soprattutto quando avviciniamo persone fragili, immunodepresse o con altre patologie debilitanti - conclude Malpezzi - E, in ogni caso, le note precauzioni igienico-sanitarie restano valide in tutti i contesti. Vigiliamo e vigilate perché non vogliamo ricadere nella spirale che abbiamo vissuto alcuni mesi fa".