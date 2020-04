Trasferiti tutti in ospedale gli anziani positivi al Coronavirus nella casa di riposo

Tra i due nuovi casi positivi al Coronavirus individuati giovedì a Russi, c'è anche un altro operatore della casa residenza anziani "Baccarini", dove nei giorni scorsi sono risultate positive diverse persone. Sale così a 9 il numero degli operatori della Baccarini risultati positivi mentre resta fermo, fino a giovedì, a 24 il numero degli anziani positivi.

"Si è reso necessario il ricovero complessivo di 8 degenti - spiega il sindaco Valentina Palli - ai quali è rivolto il nostro costante pensiero. A loro e alle loro famiglie voglio mandare il mio abbraccio più affettuoso e sincero. Da accordi assunti con Ausl e Asp, nella giornata di giovedì si è deciso che anche i restanti degenti positivi della Baccarini - complessivamente 16 persone - saranno trasferiti con ricoveri programmati presso le strutture ospedaliere; in particolare 6 anziani sono trasferiti a Lugo, mentre 10 saranno trasferiti nei prossimi giorni presso l'ospedale di comunità di Cervia. Questa scelta si è resa opportuna allo scopo di allentare la tensione in struttura e per garantire a tutti i degenti (positivi e negativi) il massimo livello di tutela".

"Dalla giornata di venerdì sarà ulteriormente rinforzata la presenza medica in struttura, con la presenza costante del geriatra che si occuperà dei pazienti negativi che permarranno presso la Baccarini - continua il primo cittadino - Nelle prossime giornate sarà portata avanti l'attività di screening degli operatori della struttura, a cui è già stato fatto il tampone. Inutile dire che sono giornate molto dure e che ci tengono con il fiato sospeso. Ogni persona coinvolta nella gestione di questa emergenza sta mettendo in moto risorse ed energie personali esemplari. Nelle telefonate fatte ai famigliari, si sente tutta la forza dell'unione di intenti e di solidarietà e vicinanza di cui c'è tanto bisogno in queste ore.

Stiamo uniti".