Coronavirus, chiusura al pubblico dell’Ufficio informazione e accoglienza turistica

L’Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza San Francesco 7, in ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, sarà chiuso al pubblico fino al 25 marzo. Chiude al pubblico anche il punto di Informazione Turistica attivo presso il Mausoleo di Teodorico in via Delle Industrie 14. Sarà comunque mantenuta l’attività di back office con la gestione delle richieste sui social, telefoniche e mail, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Sarà inoltre garantita l’attività di promozione da remoto e la pianificazione delle attività.

Sportello sociale per la non autosufficienza

Anche lo Sportello sociale per la non autosufficienza, con sede in via Massimo d'Azeglio 2, riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17. Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l'ufficio ai seguenti recapiti: tel. 0544.482789/485317, e-mail:non autosufficienza@comune.ra.it. L’utenza è cortesemente invitata a presentarsi all'orario prenotato per evitare situazioni di sovraffollamento dei locali.

Sportello unico per l’edilizia

A partire da lunedì 16 marzo e fino a nuove disposizioni, gli operatori dello Sportello unico per l'edilizia gestiranno gli appuntamenti con prenotazione online, utilizzando questo link https://bit.ly/39FQUkI. Gli appuntamenti avverranno tramite consulenza telefonica o mediante scambio di email. Sarà possibile recarsi presso gli uffici tecnici comunali solo per situazioni indifferibili ed urgenti, previo appuntamento concordato direttamente con il tecnico/operatore competente. L'Ufficio archivio (il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 13) e l'Ufficio accettazione (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00) seguiranno le stesse modalità, con possibilità di prendere appuntamenti telefonici.

L'Ufficio accesso atti (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00) riceve solo previo appuntamento. Si raccomanda l’inoltro delle pratiche edilizie tramite modalità telematica (pec) o mediante invio postale.