Coronavirus, come raccogliere e gettare i rifiuti se si è positivi o in quarantena

L'Istituto superiore di sanità ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che richiede nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al Coronavirus.

Per chi è positivo o chi è in quarantena obbligatoria:

- I rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale;

- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata;

- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata;

- Indossando guanti monouso chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo è necessario lavarsi le mani;

- Smaltire i rifiuti ogni giorno come si farebbe con un sacchettodi indifferenziata;

- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Per chi non è positivo al tampone e non è in quarantena obbligatoria

La raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata. Se si sono usate mascherine e guanti, vanno gettati nella raccolta indifferenziata.

Per i rifiuti indifferenziati vanno utilizzati due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che si usa abitualmente. Va poi chiuso bene il sacchetto e i rifiuti vanno smaltiti come si farebbe con un sacchetto di indifferenziata.