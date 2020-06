Coronavirus, con la 'Fase 3' si torna a giocare a calcetto, basket e volley

Con la "Fase 3" tornano gli sport di squadra amatoriali. Tradotto, si potrà tornare a giocare a calcetto, basket o volley tra amici. E' quanto prevede il nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a firmare. "A decorrere dal 15 giugno è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle regioni e province autonome che abbiano preventivamente accertato, d'intesa con il ministero della Salute e dell'autorità di governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili", si legge nel testo di legge.

Sì quindi anche a pallanuoto, beach volley sulle spiagge, ma anche a boxe e arti marziali. Riapriranno anche le sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Restano vietati fino al 30 giugno gli spostamenti fuori dalla zona Schengen tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità. Si potrà viaggiare solo nei paesi della Ue, Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano e, a partire da martedì 16 anche in Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord e Serbia.