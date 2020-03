Coronavirus, Confartigianato lancia l'allarme: "Estetisti e parrucchieri abusivi a domicilio"

Le imprese di acconciatura e di estetica - quelle che non solo oggi, ma sempre, operano nel rispetto delle regole, sia dal punto di vista della formazione obbligatoria sia per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari dei locali e salvaguardano la salute dei propri clienti - in questi giorni sono chiuse in ossequio al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Confartigianato Benessere lancia però l’appello a tutta la cittadinanza affinchè ponga la massima attenzione a non accettare le proposte di servizi da parte di chi opera in deroga alle regole: "Un salone di acconciatura o un centro estetico aperti oggi, un operatore che offre i propri servizi presso il proprio domicilio o presso quello del cliente, è certamente abusivo. Di fronte a questa drammatica emergenza, oggi ancora più di ieri è necessario porre la massima attenzione per tutelare la propria e l’altrui salute, rispettando alla lettera quanto disposto per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, quindi non uscire e non ricevere in casa operatori abusivi. Confartigianato Benessere invita quindi tutti a restare a casa, acconciatori ed estetiste riaccoglieranno presto tutti i propri clienti offrendo tutta la sicurezza e la competenza di sempre".